علا الشافعي : كرتون يحيي وكنوز مبذول به جهد كبير

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي ، أنه الماضي كان هناك إنتاج مميز يقدم للأطفال، وكرتون يحيي وكنوز، من الاعمال التي تعيد أهمية الإنتاج للاطفال وضرورة وجود هذة الأعمال.



وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " التاسعة المذاع على قناة " الاولى " أن العمل مبذول به جهد كبير من الكاتب والمخرج، فهو يساعم في تعريف الاطفال التاريخ والحضارة القديمة .

واوضحت ما يميزه تأصيل اشياء بدأت تذهب من الذاكرة كقول أن مصر القديمة اسمها "كيميت "، مشيره: ان توقيت عرض الكرتون مهم مطالبه بوجود أعمال أخرى للأطفال خلال الفترة القادمة .