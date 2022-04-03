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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقنعة وماسكات للتخفيف من دهون الوجه

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أقنعة وماسكاتللتّخفيف من دهون الوجه .

أقنعة وماسكات للتّخفيف من دهون الوجه :-

. اللّبن: من المُفيد جداً استخدام اللّبن على جميع أنواع البشرة؛ وذلك لأنّه غنيّ بالمعادن والفيتامينات المُفيدة لشدّ وتجديد البشرة، والتخلّصمن الجلد التّالف, يُمكن استعماله بمزج ملعقة من العسل، وملعقة من عصير اللّيمون، وملعقة صغيرةمن نشا الذّرة، وملعقة من اللّبن الزباديّ،وبضع قطرات من زيت شجرة الشّاي، ثم خلطها ودهنها على بشرةٍ نظيفة بشكل مُتجانس، وتركه لمدّة خمس عشرة دقيقةٍ، ثمّ شطفها بالماءالدّافئ.

'- ماء الورد: يحتوي ماء الورد على العديد من الفيتامينات ومُضادّات الأكسدة التي تُفيد في علاج الالتهابات التي تُسبّبها الدّهون المُتراكمة،حيث يُخلَط ماء الورد مع عصير اللّيمون لمُحاربة أعراض ونواتج البشرة الدُهنيّة من حبّ الشّباب والبثور والحبوب المُختلفة.


 

- الخميرة: تحتوي الخميرة على عدد كبير من الفيتامينات وخاصّةً فيتامين (B12) والمعادن والأحماض الأمينيّة التي بدورها تُساعد فيتطهير وتعقيم الوجه، ومُكافحة الالتهابات التي تُسبّبها البكتيريا المُتجمِّعة على الدّهون المُتراكِمة على البشرة، وتُستعمل بخلط ملعقة كبيرة منالعسل، وملعقة من عصير اللّيمون، وملعقة من الخميرة، مع 3 ملاعق كبيرة من الماء، وتطبيقها على بشرة الوجه.

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