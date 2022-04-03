مع بداية رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر؟

التمر من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بعد صيام طويل، فيتميز التمر بأنه غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.



وفي هذا السياق قالت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، إن قيمة التمر الغذائية تتمثل في احتوائه على الألياف و البوتاسيوم و النحاس.



أكدت جيهان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أنّ التمر غني بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية ما يعني أنها تقدّم الكثير من الفوائد الصحية إلا أنها صغيرة جداً بحيث تحتاج إلى استهلاك كمية كبيرة لتحصل على الكمية الوافية من هذه العناصر.



فوائد التمر الصحية :

- يحسن التمر الهضم ويريح من الإمساك- فالألياف أساسية لتحسين صحة القولون والتبرز بانتظام ، الألياف الذائبة وغير الذائبة الموجودة في التمر تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي المعوي، سامحة للقولون بالعمل بأقصى كفاءته، من فوائد الألياف أيضاً على صعيد صحة القولون هو التخفيف من خطر الإصابة بسرطان القولون والتهاب القولون والبواسير .

- يحسن صحة القلب: المعروف ان الالياف ، اضافة الى قدرتها على تحسين صحة القولون ، تعزز صحة القلب .

- التمر مضاد للالتهابات : التمر غني بالماغنيسيوم وهو معدن معروف بقدراته المضادة للالتهابات والماغنيسيوم يقلل كثيراً من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والروماتيزم ومرض ألزهايمر وغير ذلك من الأمراض الالتهابية.

- يخفض ضغط الدم: تبيّن أن المغنيسيوم يساعد على خفض ضغط الدم، والتمر يزخر بهذا المعدن المفيد، كما أن البوتاسيوم وهو معدن آخر نجده في التمر يتمتع بوظائف عدة داخل الجسم، إذ يساعد على تحسين عمل القلب ويساعد على خفض ضغط الدم.

- التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

- تعزيز صحة الدماغ: وجدت بعض الدراسات أنّ معدلات الفيتامين B6 الكافية ترتبط بتحسّن أداء الدماغ وبمعدلات اختبار أفضل.



إنّ التمر مفيد جداً في الحالات التالية:

تنزيل الوزن

محاربة الامساك، وتسهيل عملية التبرز

يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بمرض القلب

الاسهال

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

يخفض ضغط الدم

يحسن صحة الجهاز الهضمي والتنفسي

يقي من البواسير

يخفف من خطر الإصابة بالتهاب القولون

يحمي من سرطان القولون .

