عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. يزداد البحث على مواقع التواصل الإجتماعي على مواقيت الصلاة خاصةً فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين على مواقيت الصلاة لمعرفة وقت السحور ووقت الإفطار، وعلى عدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة تعرف الكثير على موعد صلاة العشاء والتراويح فى شهر رمضان 2022 التى ينتظرها المسلمون من العام للعام، لذلك ينشر موقع صدى البلد مواقيت الصلاة الأثنين 3 رمضان وإمساكية شهر رمضان 2022.  

مواقيت الصلاة الأثنين 3 رمضان 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب6:15 ، العشاء 7:34، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

صحابي ساقاه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد.. تعرف عليه

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي.. ادعُ الله بها دائما

3أمور من امتلكهم حيزت له الدنيا بحذافيرها.. و34 حالة استعاذ منها النبي

أصوم أم أفطر.. قضاء أم فدية؟.. 5 أحكام شرعية ونصائح من الإفتاء

إمساكية رمضان 2022

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .


- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .


- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

مواقيت الصلاة كاملة في رمضان 2022


- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .


- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .


- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .


- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .


- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .


- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .


- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .


- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .


- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

مواقيت الصلاة الأثنين 3 رمضان مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 3 رمضان مواعيد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: مستشفيات العزل خالية وانخفاض شديد في إصابات فيروس كورونا|فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

ميدو يشيد بنجم الأهلي: يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

دينا الشربيني: وقت ارتباطي بـ عمرو دياب الناس طلعوني حامل 4 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ