مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

مواقيت الصلاة.. يزداد البحث على مواقع التواصل الإجتماعي على مواقيت الصلاة خاصةً فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين على مواقيت الصلاة لمعرفة وقت السحور ووقت الإفطار، وعلى عدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة تعرف الكثير على موعد صلاة العشاء والتراويح فى شهر رمضان 2022 التى ينتظرها المسلمون من العام للعام، لذلك ينشر موقع صدى البلد مواقيت الصلاة الأثنين 3 رمضان وإمساكية شهر رمضان 2022.

مواقيت الصلاة الأثنين 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب6:15 ، العشاء 7:34، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2022

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .



- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .



- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

مواقيت الصلاة كاملة في رمضان 2022



- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .



- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .



- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .



- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .



- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .



- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .



- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .



- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .



- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .



- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .



- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .



- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .



- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .



- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .



- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .



- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .