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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إمساكية رمضان 2022 .. دار الإفتاء تحدد مواقيت الصيام والصلوات في شهر رمضان

إمساكية رمضان 2022
إمساكية رمضان 2022 .. دار الإفتاء تحدد مواقيت الصيام والصلوا

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك إمساكية رمضان 2022  والتي تحدد فيها مواقيت الصيام والصلوات في شهر رمضان .

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، 2022 ميلادية، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1443 هجرية، الأول من شهر أبريل لعام 2022 ميلادية.


وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 ، وبذلك يكون غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك وأول أيام الصيام في هذا الشهر الكريم.

وهنأت دار الإفتاء المصرية، جموع الشعب المصري، بهذه المناسبة الكريمة وحلول شهر رمضان المبارك، متمنية لهم صوما مقبولا وإفطارا شهيا.

ثبوت شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يُسْتَطْلَع هلال شهر رمضان بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.

 

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