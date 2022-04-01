«البحوث الإسلامية» يطلق برنامج «الجائزة» خلال أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إطلاق مسابقة «الجائزة» خلال أيام شهر رمضان المبارك برعاية وكيل الأزهر د. محمد الضويني، وبالتعاون مع القناة الثانية المصرية.

قال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج يقدم جوائز نقدية لمن يجيبون على الأسئلة المطروحة بالإضافة إلى مجموعة من الكتب من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع، كما أن هناك سؤال آخر للمشاهدين في المنازل سيُطرح على شاشة التليفزيون وعلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر فيسبوك ليتم الإجابة عليه من خلال هذه الصفحة على أن يتم تكريم الفائزين بجائزة السؤال في نهاية الشهر الكريم.



أوضح الأمين العام أن هذه المسابقة تستهدف تشجيع الناس على القراءة والمعرفة خاصة في شهر القرآن والذكر والطاعة، مشيرًا إلى أن الجوائز المقدمة تمثل نوعًا من تحفيز الجمهور على الاطلاع والاستفادة من أوقاتهم فيما يحقق لهم نفعًا في الدنيا والآخرة، وبما يقدم للمجتمع أجيالًا واعية بما يدور حولها نافعة لنفسها ولغيرها.