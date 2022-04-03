جمال شعبان يحذر الصائمين من الإفطار على السجائر والقهوة

يعتاد الكثير من الصائمين على تناول القهوة والسجائر أول شئ عند الإفطار فى رمضان لتعويض احتياج الجسم لهذه المواد التى تعود على إدمانها بعد ساعات الصيام لاستعادة التركيز وضبط الحالة المزاجية.

ولكن هل تناول القهوة والسجائر على الريق أمر خطير على الجسم؟ خاصة بعد مرور عدد ساعات كبير من الصيام والامتناع عن كل أشكال الطعام .

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من خطورة تناول القهوة والسجاير على الريق فى رمضان حيث أن ذلك يهدد بمشاكل صحية خطيرة قد تودى للوفاة.

وأضاف د. جمال شعبان فى منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن تناول القهوة والسجاير على الريق يزيد الإصابة بقصور الشرايين التاجية بل ويمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية وهي فى كثير من الأحيان تؤدي للوفاة.

ونصح “ جمال ” فى وقت سابق بتناول الإفطار الصحي على مائدة رمضان خاصة ماذكر فى السنة النبوية مثل التمر واللبن وعدم ملء المعدة بالطعام دفعة واحدة وتناول القهوة بعد الإفطار الطبيعي وليس قبله.