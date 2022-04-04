لتحقيق رؤية مصر 2030| جامعة حلوان تواصل حملاتها للقضاء على الأمية.. والجامعة تؤكد على تشجع الطلاب على المشاركة فى الحملة

رئيس جامعة حلوان : تعمل على تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة نولي اهتماماً كبيراً بمجال محو الأمية

طلاب جامعة حلوان: مشاركتنا فى المشروع القومي لمحو الأمية يعد تدريب لنا

الدكتور أحمد عبد الرشيد: محو أمية 3 مواطنين على الأقل.. شرط تخرج طلاب كلية التربية





تمكنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية.

وصرح الدكتور مهدي إلى بأن الجامعة على أتم أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في مجال قضية محو الأمية، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء لمواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال.

وأكد أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

واضاف القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، انه قد تم تكريم الطلاب والطالبات المتميزين الذين حققوا أعلى الإنجازات في المشروع القومي لمحو الأمية من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، ونجحوا في تحرير أكبر عدد من المواطنين من الأمية في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكمل أن هذا التكريم جاء بهدف تشجيع الطلاب وتحفيز أقرانهم لتحقيق أعلى الإنجازات للمساهمة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 .

قالت الطالبة يارا هانى نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالبة بكلية التربية الفرقة الرابعة فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الجامعة وبالتعاون مع إتحاد الطلاب حصلنا على المركز الأول على مستوي الجامعة العام الماضى فى المشاركة فى مبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن أهتمام الجامعة الكبير بهذا المشروع الهام جاء منذ أن تم الإعلان عنها بهدف الارتقاء ببعض المناطق الموجودة بجوار الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .

والفت يارا هانى أن ألمبادرة تكون تشمل العديد من الجوانب ولكن دورهم بصفتهم طلاب إتحاد جامعة حلوان خصيصآ وأنهم من كلية التربية يقوم على شق الاهتمام بمحو الامية فى محاوله منهم القضاء على الامية فى المناطق القريبة من الجامعة، فيتم توفير كورسات لطلاب كلية التربية المشاركين فى الحملة لمعرفة طريقة التعامل والتدريس للكبار ولمساعدة على محو أمية الشخص.

بالاضافة إلى دور طلاب كليات الفنون الجميلة بإلجامعة فى محاولة منهم فى تحسين المظهر الخارجي العام لهذة المناطق فنقوم بى تحسين خارجي وداخلى فى محاولة إرتقاء بالمواطن من الداخل والخارج.

قال أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، انه قد صدر قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية (بمحو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل) كشرط للتخرج .

وأوضح أنه تم إعداد دليل مطبوع وآخر الكتروني لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع وخطوات وآليات الالتحاق به ، وإنشاء قناة على اليوتيوب للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان لتوفير مسارات توعية الطلاب والطالبات بالمشروع عن بعد ، وإنشاء صفحات للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرارية التواصل مع الطلاب المشاركين بالمشروع.

وأشار الدكتور الرشيد أنه يتم تنفيذ دورات تدريبية لتدريب المدربين من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأربعة كليات وهم (التربية ، الآداب ، الخدمة الإجتماعية ، الاقتصاد المنزلي قسم تربوي) ، بلإضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية داخل كليات الجامعة المشاركة في المشروع ، وعقد العديد من ندوات التوعية للمواطنين بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية وأهمية التحرر من الأمية من خلال القوافل التنموية المتكاملة التي تقوم بها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها وبالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة) بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة بالتعاون والتنسيق مع مركز رصد بالجامعة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة.

وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقالت الطالبة ولاء مجدى الطالبة بكلية التربية وأحد المشاركين فى حملة حياة كريمة للقضاء على الامية، أن حمالات القضاء على الامية تعد تدريب عملى لهم ومعرفة كيفية التعامل داخل الفصول مع الدارسين، وانه يتم تدريبهم فى الكلية فى البداية لتعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة .. محتوى منهج الحساب).

وقالت رحاب خالد، أنه يتم إثناء الورشة التدريبية إتقان مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، كذلك معرفة أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، التدريب على مهارات تطبيق أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار.