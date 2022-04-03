برلمان شباب جامعة حلوان يشارك فى الملتقي القمى الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب

شاركت جامعة حلوان فى الملتقي القمي الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب المصري بجامعة بنها وذلك بمشاركة عدد ٢٥ جامعة حكومية و خاصة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف المشاركه بالملتقى لتفعيل وتعزيز دور الشباب لتولى المناصب القيادية تماشياً مع اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب المصري ومشاركتهم بقوة على مستوى كافة الأصعدة، وفي ظل حرص الجامعة ووزارة التعليم العالي على نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب و الإلمام بآليات العمل البرلماني ومثلت الجامعة أدوار وزارة الصناعة بالبرلمان و قدمت نماذج من الأدوات البرلمانية ( طلب الاحاطه و الاستجواب و السوال و مشروع القانون ).

وتقدم وفد جامعة حلوان بورقه عمل عن انجازات الجمهورية الجديدة فى مجال الصناعة و التجارة الخارجية و الداخلية.

وشارك الطلاب والطالبات بتمثيل الأدوار كالتالى :

الطالب . محمدى رضا محمدى ( وزير الصناعة )

الطالب . محمود عادل محمود ( رئيس لجنة الصناعة )

الطالبة . قمر اسامه محمد محمود ( وكيل لجنة الصناعة )

وسط إشادة من مستوى الوفد من الجامعات المشاركة و اللجان المنظمه للملتقي.

جاءت مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، محمود رشاد اشراف عام الوفد، علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.