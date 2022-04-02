كيس الكشري ورغيف العيش .. ذكريات حمادة هلال مع الابتدائية |نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنان حمادة هلال مع الدراسة.

وتتعلق ذكريات الفنان حمادة هلال مع الدراسة و فترة طفولته بفترة الابتدائية فكان محبًا للدراسة ومتفوقًا ومشاغبًا يحب المرح.



حيث قال حمادة هلال إن ذكرياته مع الطفولة و الدراسة ترتبط بـ "أيام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بواب المدرسة".



ويشارك حمادة هلال حاليا في مسلسل "المداح 2"، مع الفنانين هبة مجدي وسهر الصايغ و أحمد بدير، أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدى رفعت، بسمة ماهر.