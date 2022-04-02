عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيس الكشري ورغيف العيش .. ذكريات حمادة هلال مع الابتدائية |نوستالجيا

حمادة هلال
حمادة هلال

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنان حمادة هلال  مع الدراسة.

وتتعلق ذكريات الفنان حمادة هلال مع الدراسة و فترة طفولته  بفترة الابتدائية فكان محبًا للدراسة ومتفوقًا ومشاغبًا يحب المرح.


حيث قال حمادة هلال إن ذكرياته مع الطفولة و الدراسة ترتبط بـ "أيام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بواب المدرسة".

txt

10 ابريل .. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول معايير العملية التدريسية بالجامعات

txt

١٢ أبريل … جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول كتابة البحوث العلمية

txt

10 أبريل.. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول معايير الجودة بعملية التدريس

txt

جامعة حلوان: حياة كريمة تهدف لحل المشكلات وتغير المجتمع

txt

أخبار التعليم| خالد عبد الغفار يستقبل وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو.. طارق شوقي: التعليم أمن قومي ولا مستقبل دون تطوير وجودة حقيقية

txt

جامعة حلوان تكشف محاور المشاركة بمبادرة حياة كريمة

txt

جامعة حلوان تكشف محاور المشاركة في "حياة كريمة".. نشر ثقافة العمل التطوعي و الانتماء لدي الطلاب .. والمساهمة في تنمية و تطوير المجتمع المحيط

txt

صيدلة حلوان تنظم دورة تدريبية دولية عن التحرير الجيني بمركز التميز العلمي

txt

جامعة حلوان: نحرص على المشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير المجتمع المحيط

txt

تربية موسيقية حلوان تنظم ورشة تأهيل لسوق العمل


ويشارك حمادة هلال حاليا في مسلسل "المداح 2"، مع الفنانين هبة مجدي وسهر الصايغ و أحمد بدير، أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدى رفعت، بسمة ماهر.

حمادة هلال ذكريات مسلسل المداح الابتدائية أجواء الدراسة نوستالجيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

ترشيحاتنا

مشهد بطولي.. عمال ينقذون أم وطفلتها من الغرق داخل سيارة| فيديو

رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف التسهيلات الجديدة لنقل الملكية

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

رفض مال الملك وباع عفش بيته.. اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ محمد رفعت

خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

مواقيت الصلاة في رمضان 2022 .. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ