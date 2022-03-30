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تعليم

جامعة حلوان تكشف محاور المشاركة بمبادرة حياة كريمة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكدت جامعة حلوان حرصها علي المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها، ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة " لتنمية وتطوير المناطق المحيطة ".


وصرح الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل علي تنمية المجتمع المحيط و تطويره خلال المبادرة من خلال العمل علي عدة محاور اساسية تضم  تنظيم قوافل طبية ، وتوعوية ، تعليمية في مجال محو الأمية، وتثقيفية ، وريادة الأعمال، والورش الفنية ومعارض الحرف اليدوية. 
 

وتاتي  المشاركة بهذه المبادرة    في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتى تتويجاً لتوجهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في تنمية المجتمع عن طريق مبادرات تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة.

 

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .

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جدير بالذكر أن كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عقدت مؤخرا فعاليات ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية.

حاضر في الندوة من مؤسسة صناع الخير مصطفى زمزم  رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، و حسن مصطفى مؤسس ورئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة.


وتطرقت الندوة إلي توضيح تجارب المبادرة للمشروعات الصغيرة حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية وامثلة لذلك مصنع السجاد اليدوي من مصانع قرية دار السلام بالفيوم، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية من قرى النوبة بأسوان، وأن الهدف من المعرض هو المشاركة المجتمعية وإبراز روح العمل التطوعي والتنموي من كل الجهات لخدمة المواطن. 

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