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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: نهدف لإعداد جيل يواكب متطلبات العصر وسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل  جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز  التطوير الوظيفي cdc  الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بإنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.


وقد أطلق مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY، وتقدم الدورات تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز CDC، ورعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
 

وصرح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  أن هذه الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .
 

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يهدف مشروع CAREERY  لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

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