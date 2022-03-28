أخبار التعليم.. شوقي يعلن الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري.. طلاب الجامعات عن دعم مشروعات التخرج: أحلامنا تتحقق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



وزير التعليم يعلن الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على الجدول الاسبوعي ل ورش عمل بنك المعرفة المصري.



في ختام أنشطة جامعة حلوان.. حفل لتكريم الأمهات المثاليات بالمدينة الجامعية

شهد اليوم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الحفل السنوي لختام الأنشطة وحفل عيد الأم لتكريم الأمهات المثاليات بالجامعة.

طلاب الجامعات عن دعم مشروعات التخرج: أحلامنا تتحقق على أرض الواقع

استطاعت المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثبات نجاح كبير على مدار الفترة الماضية ، والتي استطاعت أن تقدم الدعم لطلاب الجامعات وصغار الباحثين.

الأنصاري يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون لتوفير فرص تدريبية للحد من البطالة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مديرية التربية والتعليم، وكلٍ من مديريات الزراعة، والري، والقوى العاملة، من منطلق حرص المحافظة على تعزيز الروابط بين أطراف البرتوكولات، وتنسيق جهودهم للمساهمة في الحد من معدل البطالة بين خريجي التعليم الفني بالمحافظة، من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات تستثمر موارد المحافظة، سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية.

رئيس جامعة حلوان: نهدف لتحقيق جودة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن انطلاق مجموعة من الدورات التدريبية شهريا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.