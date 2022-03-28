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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس "حلوان": جامعة الطفل مشروع لاحتضان النشء المتميزين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

افتتحت جامعة حلوان، برنامج جامعة الطفل؛ من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة.


وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

 

وأضاف مهدى، بأن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.


‎وتعد جامعة الطفل هي إحدى آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي تبنته كمشروع قومي في مجال  التعليم الإبداعي غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.
 

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وتستهدف جامعة الطفل فئة أطفال من 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين على البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد لا تتيح لبعض الموهوبين والمتميزين فرصة الالتحاق بالبرنامج، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين في التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم.  

 

وتتيح أكادمية البحث العلمي من خلال البرنامج ومن خلال شراكتها الدولية فرص سفر للخارج تمكن الأطفال من الحصول على خبرات دولية. 

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