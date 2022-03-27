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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ختام أنشطة جامعة حلوان.. حفل لتكريم الأمهات المثاليات بالمدينة الجامعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد اليوم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الحفل السنوي لختام الأنشطة وحفل عيد الأم لتكريم الأمهات المثاليات بالجامعة.

نظمت الحفل الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف محمد ناصر أمين الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وشمل الحفل معرض خيري للطالبات بمناسبة شهر رمضان الكريم نظمه العاملين بمبني (٤) طالبات، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وغنائية، وتكريم للطالبات المتميزات، وتكريم للأمهات المثاليات.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، في كلمته، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها وأيضاً تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم الرياضية والفنية، وهو ما يمثل جانب مهما وأساسيا في فهم مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأشاد بما أصبحت تتمتع به ملاعب المدينة الجامعية من ملاعب رياضية متقدمة وصالات مجهزة بأحدث الأدوات الرياضية لممارسة شتى الألعاب الرياضية.

من جانبه أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي دور الجامعة وما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابي، والذي يمتد أثره ليشمل طلاب المدينة الجامعية سواء للطلاب أوالطالبات.

وأشار إلى أن هذا العام جاء حافلا بكافة أنواع النشاطات في ظل رعاية ودعم الجامعة لتذليل أي عقبة في طريق إنجاح الأنشطة المختلفة.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين والمساهمين في نجاح الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى توزيع شهادات التقدير وتكريم الأمهات المثاليات.

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