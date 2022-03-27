جامعة حلوان: نعمل علي لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق جودة التعليم و مواكبة متطلبات العصر

رئيس جامعة حلوان :

هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة متطلبات العصر

تحقيق التنمية الذاتية للأفراد و المؤسسات بما يحقق التنافسية المحلية والدولية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن مصفوفة من الدورات التدريبية شهريا ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.



وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمل رئيس جامعة حلوان ان الدورات التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة تاتي من حرص واهتمام جامعة حلوان علي تنمية مهارات العاملين حيث تعد هذه الدورات ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.



وتابعت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وقالت ان البرامج التدريبية التي يقدمها المركز متطورة و متنوعة تهدف إلى تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس و القيادات فى مجالات القيادة والإدارة ونشر المعرفة كما يعمل المركز على إحداث التنمية الذاتية للأفراد و المؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية و الدولية.

و اوضح احد اعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان الذين خاضو هذه الدورات التدريبية انها مفيدة و متنوعة و ساعدت علي تنمية مهاراته التدريسية و قامت بفتح افاق جديدة له بالعملي التعليمية و نوه الي انه يتم خلال هذه الدورات التدريب علي " استخدام التكنولوجيا الحديثية في التدريس ، كيفية ادارة الوقت ، الضوابط الخاصة بالجامعات ، كيفية تنظيم و اعداد المشروعات البحثية ، كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية " و غيرها من الدورات التي. تعمل علي تطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس .



ونوهت ادارة المركز ان هذه الدورات التدريبية لا تفيد عضو هيئة التدريس فقط بل تفيد الطالب ايضا ف بعدما فهي بعدما تطور مهارات العاملين يعود ذالك علي الطالب في التعلم عن طريق طرق جديدة بالتدريس تواكب متطورات العصر و تعمل علي تاهيلهم لسوق العمل .



ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

خطة الدورات التدريبية تأتي كالآتي:

دورة معايير الجودة فى العملية التدريسية وتعقد يومي الأحد والأثنين 10 : 11 أبريل 2022‪ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى كتابة البحوث العلمية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 : 13 أبريل 2022 ‪ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة أساليب التقويم الحديثة يومي الاحد والاثنين 17 : 18 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الأحصاء التحليلي يومي الثلاثاء والأربعاء 19 : 20 أبريل 2022‪ من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

دورة الساعات المعتمدة يومي الاحد والاثنين 24 : 25 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء