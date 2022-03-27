عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول الحوانب المالية للجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع المركز  دورة تدريبية  الجوانب المالية بالجامعات  يومي الاحد و الاثنين    ٢٧،٢٨ مارس ٢٠٢٢ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .
ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

txt

جامعة حلوان: «أكاديمية الطفل» مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي

txt

كان يغني في الإذاعة المدرسية.. ذكريات رامي جمال مع الدراسة.. نوستالجيا

txt

10 أبريل.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول معاير الجودة بالعملية التدريسية

txt

10 أبريل … جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول معاير الجودة بالعملية التدريسية

txt

جامعة حلوان: الأنشطة الدراسية تنمي روح المنافسة والتعايش بين الطلاب

txt

جامعة حلوان تنظم معرض الخير الخامس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام

txt

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول إدارة الجوانب المالية

txt

الخشت: جامعة القاهرة تساهم في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ

txt

أخبار التعليم.. القومي للبحوث الفلكية يستضيف المؤتمر السنوي لخريجي الجامعات اليابانية.. ومنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين في المرحلة الابتدائية

txt

جامعة حلوان: نحرص علي تنوع الأنشطة بالأسر الطلابية .. ونعمل علي اكتشاف وتنمية المواهب.. و نعى أهمية مشاركتهم بكافة الأنشطة


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

جامعة حلوان الدورات التدريبية الجامعات حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

ترشيحاتنا

من أفغانستان إلى الحدود البولندية|حكاية الفرقة 82 والمادة 5 وواجب بايدن المقدس

السابع منذ اندلاع الحرب.. أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي بالقرب من خيرسون

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

بريطانية عمرها 14 عاما تكتشف أنها حامل في الشهر الثامن

هاني رمزي يحلل أسباب تفوق منتخب مصر أمام السنغال

هل يجوز إقامة موائد الرحمن من أموال الزكاة؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ