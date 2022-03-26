عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 أبريل.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول معاير الجودة بالعملية التدريسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة تدريبية حول معاير الجودة بالعملية التدريسية بالجامعات الاحد و الاثنين  ١٠ : ١١ ابريل 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء ..

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

txt

10 أبريل … جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول معاير الجودة بالعملية التدريسية

txt

جامعة حلوان: الأنشطة الدراسية تنمي روح المنافسة والتعايش بين الطلاب

txt

جامعة حلوان تنظم معرض الخير الخامس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام

txt

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول إدارة الجوانب المالية

txt

الخشت: جامعة القاهرة تساهم في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ

txt

أخبار التعليم.. القومي للبحوث الفلكية يستضيف المؤتمر السنوي لخريجي الجامعات اليابانية.. ومنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين في المرحلة الابتدائية

txt

جامعة حلوان: نحرص علي تنوع الأنشطة بالأسر الطلابية .. ونعمل علي اكتشاف وتنمية المواهب.. و نعى أهمية مشاركتهم بكافة الأنشطة

txt

جامعة حلوان: نحرص على تنوع الأنشطة بالأسر الطلابية

txt

تربية حلوان تنظم دورة "إعداد المقاييس النفسية"

txt

«تجارة حلوان» تطلق مبادرة «بنك الأفكار الخضراء» لنشر الوعي البيئي


ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

أخبار العالم| التحالف يبدأ عملية واسعة ضد الحوثي .. السعودية تحذر من نقص إمدادات البترول.. ماكرون يعترض على بيع الغاز الروسي بالروبل

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 28 مايو حتى 9 يونيو

مباريات اليوم السبت 26- 3- 2022.. أبرزها فيوتشر والسويس وهولندا و الدانمارك

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

وزير القوى العاملة يشهد عقد قران 4 من الفتيات الأكثر احتياجاً بالأقصر

في أي شهر رمضان 2022 ؟.. أول يوم في بداية إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ