جامعة حلوان: «أكاديمية الطفل» مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي

لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية

أفتتحت جامعة حلوان فعاليات برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة خلال كلمته بأن جامعة الطفل هي إحدى آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي يعد مشروعا قوميا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

و اشار الدكتور ممدوح مهدي ان برنامج جامعة الطفل مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي لعلوم الطفل يهتم بإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين بقدراتهم الإبداعية والابتكارية.



و تستهدف جامعة الطفل فئة أطفال من 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين على البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد لا تتيح لبعض الموهوبين والمتميزين فرصة الالتحاق بالبرنامج، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين في التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم. كما أضافت أن الأكاديمية تتيح من خلال شراكتها الدولية فرص سفر للخارج تمكن الأطفال من الحصول على خبرات دولية.