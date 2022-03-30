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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم حلوان تشارك في لقاء المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية

صدى البلد

شاركت  الدكتورة رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية و قائم بعمل منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية  في "اللقاء الإقليمي العربي" كممثل عن جامعة حلوان؛ تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية ، و الذى يعقده المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل " استشراف المستقبل حول التطوير المهني في إطار نقل التكنولوجيا للدول العربية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف".

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أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب على اهتمام الكلية بجميع المشاركات العلمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية، التي تساهم في إثراء المعرفة وتبادل العلوم ومواكبة تطورات العصر والتدريب والتطوير المهني لأبناء الكلية، حتى تظل كلية العلوم جامعة حلوان تحتفظ بمكانتها الرفيعة وسط كليات العلوم المصرية، وهو ما يساهم بدوره في نقل خبرات الاحتكاك بسوق العمل لطلاب الكلية من خلال أساتذتهم، وخاصةً في ظل احتواء الكلية على عدد كبير من القامات العلمية .


وأثناء كلمة الدكتورة رانيا الليثي قدمت الشكر للدكتور مصطفى حسين مدير المركز الإقليمي للتدريب و الدكتور عبد الله بن سليمان رئيس مجلس إدارة اللوتس للتدريب و التطوير التحويلى بالمملكة العربية السعودية و كل الحضور من الوزراء و عمداء الكليات بالجامعات المصرية و الشكر للأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم لتكليفها بالحضور  ثم تناولت  محور مستحدثات التطوير التحويلي و التحديات التى نواجهها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال وظائف مستحدثة عن طريق إنشاء برامج أكاديمية جديدة وجاذبة للطالب الجامعى تؤهله لسوق العمل،  و تم الإشارة إلى برنامج بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان كمثال على ذلك و أوضحت مجالات العمل المختلفة و المتنوعة لخريجي البرنامج وأنه قادر على المنافسة بسوق العمل، و كذلك أشارت إلى ملتقى تشغيل الخريجين الذي أقيم تحت رعاية  الاستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، ومدى اهتمامه بخريجى كليات الجامعة المختلفة و مشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة بهذا الملتقى.


وتم تكريم مشاركة كلية العلوم جامعة حلوان  بدرع من الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل و الدكتور عبد الله بن سليمان.

 

 

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