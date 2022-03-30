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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نحرص على المشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير المجتمع المحيط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكدت جامعة حلوان حرصها علي المشاركة بالمبادرات المجتمعية و تطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة " لتنمية و تطوير المناطق المحيطة ".

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .


وصرح الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان بأن هذه المبادرة تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.


وأكد  الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان، أن المشاركة بهذه المبادرة  تأتى  في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتى تتويجاً لتوجهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في تنمية المجتمع عن طريق مبادرات تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة.

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وتابع مهدي ان مبادرة حياة كريمة  تضم عدة محاور من بينها : الطبية، والتوعوية، والتعليمية في مجال محو الأمية، والتثقيفية، وريادة الأعمال، والورش الفنية .
 

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