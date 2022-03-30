جامعة حلوان تكشف تفاصيل الدورات التدريبية للطلاب من مركز التطوير الوظيفي.. ورئيس الجامعة نعمل على تطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع سوق العمل ومتطلبات العصر

رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع سوق العمل

التطوير الوظيفي بحلوان : يكشف تفاصيل الدورات التدريبية للطلاب

نائب رئيس جامعة حلوان : نهدف لاعداد جيل يواكب متطلبات العصر



تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بإنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.



وقد أطلق مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY، وتقدم الدورات تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز CDC، ورعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة لصدي البلد أن مشروع CAREERY يهدف إلي إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

ودعا رئيس جامعة حلوان الطلاب الي ضرورة التسلح بالمهارات والجدارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر.



وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،لصدي البلد أن الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .



وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز لصدي البلد أن مشروع CAREERY يهدف لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

وتابعت مدير مركز CDC، أن مشروع CAREERY يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، ودورات فرق العمل ومهارات الاتصال والتواصل، ودورات اللغة الانجليزية للعمل، و محادثة اللغة الإنجليزية للعمل، وأسس مشروعك الخاص، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.



وكذلك دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيفية التخطيط لمهام حياته، وتنظيم وادارة وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.



ومن قال علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالب بكلية الطب الفرقة السادسة، لصدي البلد إن الاتحاد يعمل على العديد من المحاور والملفات الخدمية والمجتمعية، ويعمل على صقل مواهب الطلاب، وأنه عمل خدمي، والمقابل الوحيد هو صقل الموهبة وتنمية المهارات والقدرات.

وتابع علي السيد ان دورات مركز الطوير الوظيفي هي من اهم البرامج التدريبية التي يجب علي طلاب الجامعة حضورها حيث انها تعمل علي تطوير مهاراتهم و فتح افاق لهم في سوق العمل و التعريف بمتطلباته ، و ان كافة الطلاب الذين حضروها استفادو منها .

