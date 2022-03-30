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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: حياة كريمة تهدف لحل المشكلات وتغير المجتمع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكدت جامعة حلوان حرصها علي المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها، ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة " لتنمية وتطوير المناطق المحيطة".

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة. 

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان بأهمية المشاركة بالمبادرات المجتمعية وعلي رأسهم  حياة كريمة  لدورها  الهام في  تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية. فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

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جامعة حلوان تكشف محاور المشاركة بمبادرة حياة كريمة

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وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعمل هذه القوافل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، ولها مجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

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