عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٢ أبريل … جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول كتابة البحوث العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

10 أبريل.. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول معايير الجودة بعملية التدريس

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى كتابة البحوث العلمية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 : 13 أبريل 2022 ‪  من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

دعاء أخر ليلة من شعبان للزواج ..8 كلمات نبوية تجلب الرجل الصالح

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة يوم 10 أبريل

3 سيدات و 16 رجلا .. حصيلة وفيات حلبة لمصارعة الديوك

أحمد عيد عبد الملك: الكرة المصرية ما زالت تدفع ضريبة قرار الأهلي باستكمال دوري كورونا

بريطانيا: روسيا تستدعي قواتها بجورجيا للهجوم على أوكرانيا

لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير : الحظ عاندنا أمام سوريا وسنعوض في المونديال المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ