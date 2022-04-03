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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

17 ابريل جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول أساليب التقويم بالجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

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ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

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ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة تدريبية حول  أساليب التقويم الحديثة يومي الاحد والاثنين 17 : 18 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

الدورات التدريبية جامعة حلوان العملية التعليمية آداب حلوان خالد عبد الغفار أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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