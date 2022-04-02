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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خدمات للطلاب | جامعة حلوان : نعمل على تسليح أبنائنا بمهارات مختلفة لمواجهة سوق العمل .. ونهدف لتطوير العملية التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • التطوير الوظيفي و مركز اللغات  بجامعة حلوان  يكشفون خدماتهم. لطلاب الجامعة
  • رئيس جامعة حلوان  : ضرورة تسلح الطلاب  بالمهارات المختلفة للتأهل لسوق العمل
  • عميد اداب حلوان : مركز اللغات يهدف لعقد دورات تدريبية تعمل علي رفع كفاءة الطلاب
  • نائب رئيس جامعة حلوان : نهدف لاعداد جيل يواكب متطلبات العصر


تعمل  جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز  التطوير الوظيفي cdc  و مركز اللغات بكلية الاداب و المراكز المختلفة بالجامعة ، و التي  تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بإنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة لصدي البلد ان انشاء هذه المراكز و متابعة تنفيذها لدوراتها التدريبية ياتي من ضرورة  التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر .

ونوه الي ان جامعة حلوان تحرص علي توفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

وقال  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،لصدي البلد   أن الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

و أكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الاداب بحلوان ، لصدي البلد  أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة

وقد أطلق مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY، وتقدم الدورات تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز CDC، ورعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز لصدي البلد أن مشروع CAREERY يهدف لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

وتابعت مدير مركز CDC، أن مشروع CAREERY يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، ودورات فرق العمل ومهارات الاتصال والتواصل، ودورات اللغة الانجليزية للعمل، و محادثة اللغة الإنجليزية للعمل، وأسس مشروعك الخاص، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

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كما يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

يقدم المركز دورات اللغة الانجليزية، دورات تأهيلية لامتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي، English for Cabin Crew، اللغة الألمانية، اللغة الاسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة الايطالية، اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

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