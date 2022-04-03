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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس غدا .. والبحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 في رمضان   .. جامعة القاهرة تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم

أعلنت لجنة الشباب و الرياضة بنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لاعضاء هيئة التدريس بداية من يوم ١٠ رمضان .


انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس ..غدا

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس حقيقة تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من شهر رمضان مؤكدا ان الامتحانات في موعدها ابتداء من 4 أبريل ويمكن  للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .


الثلاثاء.. غلق باب الالتماسات علي ننائج الفصل الدراسي الاول ببنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة  :عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوى)  حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد


البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.


١٧ ابريل  … جامعة  حلوان تطلق برنامج تدريبية  حول  اساليب التقويم بالجامعات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

 

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