10 رمضان .. جامعة القاهرة تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بنادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لاعضاء هيئة التدريس بداية من يوم 10 رمضان .

كما أعلنت اللجنه عن الشروط التى يجب توافرها للاشتراك فى الدورة الرمضانية وهى :

١- يتكون الفريق من 8 لاعبين 5 اساسين و3 احتياطى .

٢- تسجيل اسماء الفرق واسماء لاعبيها

٣- الموعد النهائى لتسجيل الفرق 5 رمضان

٤- لا يقل سن اللاعبين عن 16 عاما

٥- سيتم منح جوائز قيمة للفرق الفائزة ( اول ثلاث مراكز ) .

على الجانب الاخر ، نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، ندوة بعنوان "السعادة حق إنساني وإدارة مهارات الحياة من حقوق الإنسان".

‎

وجاءت الندوة في إطار النظرة العقلانية الحاكمة لمسيرة جامعة القاهرة، والتحدي القومي في بناء إنسان مصري جديد لتحقيق التنوير والتنمية وبناء شخصية مسؤولة واعية من أجل نهضة حقيقية للوطن باعتبار أن التعليم هو العامل الأكثر تأثيرًا في معادلة بناء الشخصية الإنسانية متوازنة الأركان روحًا وجسدًا ووجدانًا ونفسًا.