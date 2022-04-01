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رئيس التحرير
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تعليم

برعاية القباج والخشت.. سليم سحاب يقود كورال أطفال مصر في حفل فني

كورال أطفال مصر في
كورال أطفال مصر في حفل فني بجامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا لفريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وبمشاركة الفنان محمد الحلو والفنانة الشابة جنات، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

حضر الاحتفالية نواب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وقدم فريق "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب، مجموعة من الأغاني الوطنية، وأشعل الفريق مسرح جامعة القاهرة بأصواتهم العذبة وأدائهم المتميز للأغاني الوطنية، فكان التصفيق الحار لهم من قبل الحضور طوال فعاليات الحفل. كما قدم المطرب محمد الحلو مجموعة من أغانيه المتميزة، وتفاعل الحضور مع الأغاني الشهيرة للفنانة جنات.

وفي ختام الاحتفالية، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أشعر بالسعادة لتواجدي داخل جامعة القاهرة، موجهة الشكر للدكتور الخشت لجهوده البارزة التي ساهمت في تقدم جامعة القاهرة، قائلة: إن جامعة القاهرة جامعة عظيمة، وبها مسرح عظيم، ورئيس جامعة عظيم تشهد الجامعة في عهده تطورًا يومًا بعد يوم.

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لفريق كورال أطفال مصر والتي تعتبرهم بمثابة أبناءها وحثتهم على الكفاح، وقالت إن قوتهم ودراستهم ومواهبهم وعلمهم بمثابة أمانة لدى الوزارة، ونصحتهم بالتفوق العلمي والدراسي ليكتبوا قصة حياتهم المستقبلية، مؤكدة أن الرئيس السيسي وافق على تخصيص 800 شقة سكنية لتوزيعهم عليهم بعد سن الـ 21 سنة، كما وعد بتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج.

وفي نهاية كلمتها، وجهت الشكر للمايسترو سليم سحاب ووصفته بصانع السعادة وأنه بمثابة أب لأطفال كورال مصر واستطاع إبراز مواهبهم المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور الخشت بدور الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وجهودها في وزارة التضامن، وأدائها المتميز إلى جانب شخصيتها الإنسانية الرفيعة.

كورال أطفال مصر في حفل فني بجامعة القاهرة
كورال أطفال مصر في حفل فني بجامعة القاهرة

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالمايسترو سليم سحاب ووصفه بأنه عملاق الهارموني، وأثنى على قدرته في نقل المستمع إلى السحاب، مشيرًا إلى قدرته على النجاح والمثابرة حتى بعد تجاوزه سن الـ 80 ومازال يعطي ويؤدي ولديه مثابرة للوصول إلى الهدف المنشود.

كما وجه الدكتور الخشت كلمة لأطفال كورال مصر ووصفهم بأبنائه وتوقع أن يخرج من بينهم فنانين ومهندسين وطيارين وضباط.

كورال أطفال مصر في حفل فني بجامعة القاهرة

يذكر أن فريق كورال أطفال مصر يتكون من مجموعة من الأطفال الموهوبين غنائيا بدور الرعايا الاجتماعية والأيتام في مشروع إنساني تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة سليم سحاب للإبداع الفني، لإعلاء الوجدان الفني لدى الأطفال بما يعزز قيم الولاء والانتماء لديهم.

جامعة القاهرة قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل ا فني ا لفريق كورال أطفال مصر سليم سحاب

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