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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٧ مايو … "إعلام القاهرة" تنظم المؤتمر العلمي الدولي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الاعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤي مستقبلية للإصلاح والتطوير".

‏‎وتقدم البحوث في المحور الخامس حول الاعلام وقضايا الإرهاب من حيث التحديات واستراتيجيات المواجهة والارهاب الالكتروني والاعلام الرقمي ودور الاعلام الديني والاعلام الأمني في مواجهة الإرهاب والحملات الإعلامية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلام.

‏‎أما المحور السادس فيدور حول الاعلام في عصر التحول الرقمي ودعم خطط التنمية المستدامة، ومن بين ما يناقشه هذا المحور التربية الإعلامية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاعلام والتسويق الرقمي لدعم خطط التنمية المستدامة

الخشت يبحث تعزيز مجالات التعاون البحثي بين جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية

ويطرح المحور الأخير قضايا الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ومن بين ذلك دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز علي قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتجارب العربية والدولية في هذا المجال.

‏‎ ويأتي المؤتمر هذا العام في اطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي (٥٠ عاما علي انشائها) والتي تقام في يوليو القادم.

جامعة القاهرة حديات الاعلام العربى كلية الاعلام جامعة القاهرة الاعلام وقضايا الإرهاب اخبار التعليم Jobs Education

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