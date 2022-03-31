عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

18 إبريل… امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي بتمريض القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام العامى 2021-2022 و كيفية انعقاده.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحان الميدتيرم الخاص بمادة التفكير النقدى ، سيتم انعقاده يوم الأثنين الموافق 18 من إبريل القادم الساعة السابعة مساءا ( أونلاين ) على منصة البلاك بورد .

txt

جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة تكرمان الدكتورة هويد مصطفى عميدة إعلام القاهرة

txt

انتظار النتائج.. جامعة القاهرة تنتهي من تنظيم مرجان المسرح للعروض الطويلة

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعى في مجال الصيدلة والرعاية الصحية: رؤية نحو المستقبل الرقمي"، اليوم الأربعاء، عبر منصة زووم،  تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهدة المراغي عميدة الكلية، في إطار حرص الجامعة على خلق مناخ بحثي متطور يواكب أعلى درجات التقدم في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تسعى إلى توفير فرص تعليم رقمي ذكي بجودة عالية في مختلف العلوم والمجالات عامة والعلوم الصحية خاصة، من حيث تطوير الإمكانات التعليمية والتدريبية لضمان تأهيل خريجين متميزين في المجالات الطبية والممارسات الإكلينيكية، ودعم التكنولوجيا الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي امتدت لتشمل جميع مجالات الحياة التي أصبحت تتجه نحو الرقمنة، مما يستلزم مواكبتها والاستثمار فيها لتحقيق النهضة والازدهار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الندوة تهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى مجال العلوم الطبية والصيدلية وتحديداً فى اكتشاف وتطوير الأدوية وزيادة فاعليتها، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة عن طريق تطوير أنظمة التصوير والأشعة التشخيصية والتى تؤدى الى سرعة تعريف وتحديد الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن المحاور الأساسية للندوة ترتكز على إكتشاف الأدوية من خلال تطبيق الذكاء الإصطناعى فى التنبؤ بأهداف جديدة للأدوية فى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التصوير والأشعة التشخيصية والرنين المغناطيسى لزيادة دقة التشخيص في تقديم الرعاية الصحية السليمة.

كلية التمريض جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم مادة التفكير النقدى كلية الصيدلة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

توحيد برنامج التربية العملية وتطويره بكليات القطاع بجامعة القاهرة.. تفاصيل

خلال احتفالية جامعة القاهرة لتكريم المرأة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. حسين مصطفى: المرأة تمثل 25 % من مستشارى الهيئة.. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة

لأعضاء هيئة التدريس.. جامعة القاهرة تعلن عن الدورة الرمضانية لكرة القدم

للتعاون في البحث العلمي والتدريب.. توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة وقضايا الدولة

ترشيحاتنا

دعاء شعبان ورمضان.. 10 كلمات لا تغفلها قبل أذان الفجر

دراما واقعية تحبس الأنفاس.. قتل وصراع إخوة في مسلسل انحراف

عقود النفط الأمريكي الآجلة تتراجع لـ104.79 دولار للبرميل

حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال وصلاح لم يتحدث بشأن اعتزاله

أستاذ جراحة العيون: أشعة الليزر تسبب العمى وأثرت على لاعبي المنتخب

هل يجوز تقديم زكاة الفطر وما حكم توجيهها لموائد الرحمن ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ