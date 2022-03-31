18 إبريل… امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي بتمريض القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام العامى 2021-2022 و كيفية انعقاده.



وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحان الميدتيرم الخاص بمادة التفكير النقدى ، سيتم انعقاده يوم الأثنين الموافق 18 من إبريل القادم الساعة السابعة مساءا ( أونلاين ) على منصة البلاك بورد .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعى في مجال الصيدلة والرعاية الصحية: رؤية نحو المستقبل الرقمي"، اليوم الأربعاء، عبر منصة زووم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهدة المراغي عميدة الكلية، في إطار حرص الجامعة على خلق مناخ بحثي متطور يواكب أعلى درجات التقدم في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تسعى إلى توفير فرص تعليم رقمي ذكي بجودة عالية في مختلف العلوم والمجالات عامة والعلوم الصحية خاصة، من حيث تطوير الإمكانات التعليمية والتدريبية لضمان تأهيل خريجين متميزين في المجالات الطبية والممارسات الإكلينيكية، ودعم التكنولوجيا الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي امتدت لتشمل جميع مجالات الحياة التي أصبحت تتجه نحو الرقمنة، مما يستلزم مواكبتها والاستثمار فيها لتحقيق النهضة والازدهار.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الندوة تهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى مجال العلوم الطبية والصيدلية وتحديداً فى اكتشاف وتطوير الأدوية وزيادة فاعليتها، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة عن طريق تطوير أنظمة التصوير والأشعة التشخيصية والتى تؤدى الى سرعة تعريف وتحديد الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن المحاور الأساسية للندوة ترتكز على إكتشاف الأدوية من خلال تطبيق الذكاء الإصطناعى فى التنبؤ بأهداف جديدة للأدوية فى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التصوير والأشعة التشخيصية والرنين المغناطيسى لزيادة دقة التشخيص في تقديم الرعاية الصحية السليمة.