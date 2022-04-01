تمريض القاهرة: 14 أبريل انتهاء امتحانات الميدتيرم

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 .

وقالت الدكتورة عبير سعد إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الألكترونية بلاكبورد .

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضم الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الامريكية ، لمناقشة سُبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المجالات الأكاديمية والبحثية وذلك بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب.





وتناول اللقاء، مناقشة عدة موضوعات، أهمها دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة في العلوم الطبيعية، وفي عدة تخصصات أهمها النانوتكنولوجي، والتطبيقات النووية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعمل مناهج مشتركة بين الجامعتين، ودعم التعاون على مستوى الأبحاث والبرامج.



واستعرض اللقاء، دراسة إنشاء مركز مهني بجامعة القاهرة بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل ومواكبة احتياجاته المتطورة، ومساعدتهم في تحديد المسار المهني الأكثر ملاءمة، والتدريب على مهارات العمل والقيادة والتفكير النقدي وريادة الأعمال بهدف تغيير طريقة التفكير بما يساهم في تقدم العلم، كما تمت مناقشة التعاون في مجال تحسين جودة الحياة الطلابية ودعم مراكز الإرشاد النفسي في الجامعتين.