السعادة حق إنساني.. ندوة بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، ندوة بعنوان "السعادة حق إنساني وإدارة مهارات الحياة من حقوق الإنسان".

وجاءت الندوة في إطار النظرة العقلانية الحاكمة لمسيرة جامعة القاهرة، والتحدي القومي في بناء إنسان مصري جديد لتحقيق التنوير والتنمية وبناء شخصية مسؤولة واعية من أجل نهضة حقيقية للوطن باعتبار أن التعليم هو العامل الأكثر تأثيرًا في معادلة بناء الشخصية الإنسانية متوازنة الأركان روحًا وجسدًا ووجدانًا ونفسًا.

واستهدفت الندوة نشر الوعي حول المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان كالسعادة وبهجة الحياة، والتعريف بالسلوكيات الواجب اتباعها في إدارة مهارات الحياة، وكيفية التعامل الراقي بين الأفراد، ونقل خبرات الحياة من خلال أصحاب التجارب الحقيقية الناجحة، بما يحقق السعادة بين أفراد المجتمع.