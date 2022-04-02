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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة: امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي أونلاين عبر المنصة الإلكترونية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام العامى 2021-2022 و كيفية انعقاده.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، إن امتحان الميدتيرم الخاص بمادة التفكير النقدى ، سيتم انعقاده يوم الأثنين الموافق 18 من إبريل القادم الساعة السابعة مساءا ( أونلاين ) على منصة البلاك بورد .

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آداب القاهرة تطرح أنشطة طلابية خلال شهر رمضان

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جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة تكرمان الدكتورة هويد مصطفى عميدة إعلام القاهرة

شهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في  السابعة مساء أمس الخميس، احتفالية أبناء مصر لفريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وجاءت  الحفلة بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأطفال، والمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.

الدكتورة عبير سعد كلية التمريض جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم Jobs Education

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