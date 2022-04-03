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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس .. غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس حقيقة، تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من شهر رمضان مؤكدا ان الامتحانات في موعدها ابتداء من 4 أبريل ويمكن  للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة .

وأشار الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد الي أنه يسمح بدخول الامتحان للطلاب المقيدون بنظام ums فقط .

 

وكان قد اختتمت ، ، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العاشر لجامعة عين شمس ، بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى استمر خلال الفترة من ٢٩ - ٣١ مارس.

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شهد الجلسة الختامية أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور stephen Davisan نائب مدير كامبرج ، ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات ومقررى قطاعات المؤتمر والسادة الإعلاميين.

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