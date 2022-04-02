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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..20 صورة ترصد هدوء امتحانات 4 ابتدائي الشهرية.. 30 تحديًّا طوال رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان
حالة من الهدوء التام تشهدها لجان “امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية” التي تنعقد الآن مع أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم.

 

كل ما تريد معرفته عن تقييم تلاميذ رابعة ابتدائي في النظام الجديد
انطلقت اليوم امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وذلك وفقا للجدول الرسمي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لهذا الشأن.

 

لا تعتمد على الحفظ .. التعليم تكشف هدف امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ.

 

التعليم: لا شكاوى ولا تسريبات في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية اليوم
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تسير بهدوء تام في جميع المدارس الابتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.

 

30 تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية
يُطلق الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، برنامج مسابقات التحدي، تحت شعار “قُم وأدِّ.. انت قد التحدي”، من خلال تقديم ٣٠ تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

 

إنشاء مركز للدراسات والتدريب القانوني بكلية الحقوق جامعة بني سويف
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس  جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسته، بجلسته رقم 207، على إنشاء مركز الدراسات والتدريب القانوني بكلية الحقوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاتصال والدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال القانون.

 

بتكلفة 160مليون جنيه.. مركز الابتكار بجامعة عين شمس يساعد في خلق فرص عمل
 كشف الدكتور ضياء خليل المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس،  تفاصيل افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية، من أجل خلق فرص عمل للطلاب والخريجين.

جامعة الملك سلمان الدولية تشارك في تنظيم رالي السيارات الكهربائية
شاركت جامعة الملك سلمان الدولية في تنظيم رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع في نسخته الرابعة، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

 

التعليم : امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية .

 

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أخبار التعليم ..20 صورة ترصد هدوء امتحانات 4 ابتدائي الشهرية.. 30 تحديًّا طوال رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

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