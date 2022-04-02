عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

حالة من الهدوء التام تشهدها لجان “امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية” التي تنعقد الآن مع أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم. 

وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد أجواء أول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في أول يوم رمضان، حيث يؤدي الآن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، والذي حددت له وزارة التربية والتعليم مدة 45 دقيقة للإجابة عن أسئلته.

وقد تم وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، من بنك الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

السبت 2 أبريل 2022: اللغة العربية - التربية الدينية
الأحد 3 أبريل 2022: علوم - مهارات مهنية
الاثنين 4 أبريل 2022: دراسات - ICT
الثلاثاء 5 أبريل 2022: اللغة الإنجليزية
الأربعاء 6 أبريل 2022: الرياضيات 

txt

التعليم : امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية

txt

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية|التلاميذ يؤدون اختباري اللغة العربية والتربية الدينية

معلومات رسمية عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

  • تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.
  • تم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.
  • كل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى. 
  • عدد الأسئلة في امتحان كل مادة 15 سؤالا.
  • تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

على جانب آخر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رابطا لـ استطلاع آراء طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا الاستطلاع هو قياس ميول واتجاهات الطلاب. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الاستطلاع يأتي إيمانا من وزارة التربية والتعليم، بأهمية المشاركة في تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.

وخلال هذا الرابط، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شعار شاركنا برأيك في الاستطلاع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لمن يهمه الأمر المشاركة في استطلاع الرأي الخاص بتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال الخطوات التالية:

  • ادخل على الرابط التالي:   http://survey.emis.gov.eg/
  • أدخل البريد الإلكتروني.
  • أدخل كلمة المرور.
  • اضغط تسجيل دخول.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (1)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (1)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (2)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (2)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (3)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (3)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (4)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (4)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (5)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (5)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (6)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (6)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (7)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (7)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (8)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (8)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (9)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (9)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (10)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (10)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (11)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (11)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (12)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (12)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (13)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (13)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (14)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (14)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (15)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (15)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (16)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (16)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (17)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (17)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (18)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (18)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (19)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (19)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (20)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (20)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية الصف الرابع الابتدائي امتحانات الصف الرابع الابتدائي الرابع الابتدائي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أول يوم رمضان.. الأرصاد:موجة شديدة الحرارة وفارق 15 درجة بين النهار والليل

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 36 | فيديو

ليفربول يستدرج واتفورد لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

أول أيام رمضان 2022.. مبطلات الصيام ومكروهاته وكل ما يفسد الفريضة

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

حكم كذبة أبريل.. المفتي السابق يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ