20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

حالة من الهدوء التام تشهدها لجان “امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية” التي تنعقد الآن مع أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد أجواء أول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في أول يوم رمضان، حيث يؤدي الآن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، والذي حددت له وزارة التربية والتعليم مدة 45 دقيقة للإجابة عن أسئلته.

وقد تم وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، من بنك الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

السبت 2 أبريل 2022: اللغة العربية - التربية الدينية

الأحد 3 أبريل 2022: علوم - مهارات مهنية

الاثنين 4 أبريل 2022: دراسات - ICT

الثلاثاء 5 أبريل 2022: اللغة الإنجليزية

الأربعاء 6 أبريل 2022: الرياضيات

معلومات رسمية عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

تم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

كل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى.

عدد الأسئلة في امتحان كل مادة 15 سؤالا.

تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

على جانب آخر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رابطا لـ استطلاع آراء طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذا الاستطلاع هو قياس ميول واتجاهات الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الاستطلاع يأتي إيمانا من وزارة التربية والتعليم، بأهمية المشاركة في تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.

وخلال هذا الرابط، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شعار شاركنا برأيك في الاستطلاع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لمن يهمه الأمر المشاركة في استطلاع الرأي الخاص بتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال الخطوات التالية:

ادخل على الرابط التالي: http://survey.emis.gov.eg/

أدخل البريد الإلكتروني.

أدخل كلمة المرور.

اضغط تسجيل دخول.

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