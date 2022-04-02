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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية . 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : أن كل مدرسة تعقد امتحاناً منفصلا لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي خاصا بها في كل مادة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدة كل امتحان من امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، 45 دقيقة اي ما يعادل مدة حصة دراسية لكل مادة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تم وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية من خلال بنك الأسئلة

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التعليم تطلق رابطا لاستطلاع آراء طلاب الابتدائي والإعدادي لقياس ميولهم واتجاهاتهم

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التعليم: امتحانات 4 ابتدائي الشهرية من المنهج المقرر حتى نهاية مارس

وقد انطلقت اليوم السبت الموافق 2 ابريل 2022 ، امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية والتي من المقرر ان تستمر في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية حتى 6 أبريل 2022”.

حيث يؤدي اليوم السبت 2 أبريل 2022 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية - التربية الدينية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس

السبت 2 أبريل 2022: اللغة العربية - التربية الدينية
الأحد 3 أبريل 2022: علوم - مهارات مهنية
الاثنين 4 أبريل 2022: دراسات - ICT
الثلاثاء 5 أبريل 2022: اللغة الإنجليزية
الأربعاء 6 أبريل 2022: الرياضيات

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار رسمي بإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 قبل حلول شهر رمضان.

 وتم التشديد على أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، حيث تلتزم جميع المدارس بتدريس مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، دون تغيير توزيعها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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