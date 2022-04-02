30 تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية

يُطلق الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، برنامج مسابقات التحدي، تحت شعار “قُم وأدِّ.. انت قد التحدي”، من خلال تقديم ٣٠ تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويُعرض البرنامج في صورة حلقات على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات (https://www.facebook.com/eusf.org.eg/)

والصفحة الرسمية لاتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية (https://www.facebook.com/northAfricaFUS/)

وتتضمن كل حلقة سؤالاً في الثقافة الرياضية، بجائزة مقدمة من الاتحاد الرياضي للجامعات يوميًّا قدرها ٥٠٠ جنيه؛ بهدف تنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلاب، وشغل واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة هادفة وبناءة، تنمي مهاراتهم البدنية، وذلك من خلال هذه المسابقات التي تم إعدادها من جانب الخبراء والمتخصصين في البرامج الرياضية والترويحية.

وتُقام المسابقات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، رئيس اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية ونائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة الجامعية، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي واتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور طه جمال، مسئول المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضي للجامعات واتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن مينا منصور، أخصائي المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضي للجامعات.

برنامج مسابقات التحدي خلال شهر رمضان المعظم