رئيس جامعة المنوفية يفتتح حضانة التربية للطفولة المبكرة "كرملة كيدز"

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عمرو الكشكى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة حضانة الكلية "كرملة كيدز" بالمبنى التعليمى للكلية، والتى تعد انجازا متميزا للجامعة حيث يتم العمل بالحضانة تحت إشراف أكاديمي من الكلية ويقوم بالتدريس معلمات متخصصات في مجال تربية الطفل وفقا للمناهج التربوية الحديثة والمهارات التي تتفق مع المرحلة العمرية.



تفقد رئيس الجامعة الحضانة وماتضمه من فصول وغرف ترفيهية وصالة ألعاب وحديقة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية التى تناسب سن الأطفال من سن سنتين إلى أربع سنوات، وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الحضانة على أعلى مستوى والتى تهدف إلى تدريب طلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق رسالة الكلية لتخريج معلمة مؤهلة للعمل برياض الأطفال، وخدمة لأبناء الجامعة والمجتمع الخارجى، خاصة وأن الهدف الرئيسي من التعليم المبكر هو تنمية استعداد الأطفال العقلي والمعرفي، والاجتماعي، والعاطفي وهو أمر بالغ الأهمية فى مستقبل التعلم في المدرسة، لذا يجب أن تتصدر تنمية مرحلة الطفولة المبكرة الأولوية على مستوى الدول من أجل تنشئة جيل قادر على عبور المستقبل ومواجهة كافة التحديات.



وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع أبناء الكلية ولكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز المتميز بالكلية حديثة العهد بالجامعة وأصبحت صرح كبير وإنجاز تحقق بالعمل والمثابرة.



حضر الافتتاح الدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة السابق، ووكلاء الكلية ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جامعة المنوفية

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