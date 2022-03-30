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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. غدًا.. كلية الآثار تشارك في المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس.. ١٧ أبريل.. جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول أساليب التقويم الحديثة

صدى البلد

 


نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحث العلمي تعلن عن ندوة تعريفية لبرامج منح لطلاب الدراسات العليا.. غدا

 

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تعلن الأكاديمية الاعلان عن ندوة تعريفية عبر تطبيق زوم  31 مارس 2022 العاشرة صباحا عن برامج هيئة فولبرايت لطلبة الدراسات العليا ولأعضاء هيئة التدريس وتقديم النصائح عن كيفية التقديم .

 

١٧ ابريل … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبية حول اساليب التقويم الحديثة


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

غدًا.. كلية الآثار تشارك في المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس غدًا الخميس 31 مارس 2022 جلسة في المؤتمر العلمي العاشر للجامعة تحت عنوان علم الآثار وآفاق التعاون الدولي ويدير الجلسة الدكتور فايزة هيكل استاذ الآثار المصرية القديمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.


لاعضاء هيئة التدريس .. جامعة القاهرة تعلن عن الدورة الرمضانية لكرة القدم


أعلنت لجنة الشباب و الرياضة بنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لاعضاء هيئة التدريس بداية من يوم ١٠ رمضان .

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