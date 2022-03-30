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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأعضاء هيئة التدريس.. جامعة القاهرة تعلن عن الدورة الرمضانية لكرة القدم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


أعلنت لجنة الشباب و الرياضة بنادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، عن الدورة الرمضانية لكرة القدم لأعضاء هيئة التدريس بداية من يوم ١٠ رمضان .

كما أعلنت اللجنه عن الشروط التى يجب توافرها للاشتراك فى الدورة الرمضانية وهى :

١- يتكون الفريق من ٨ لاعبين ٥ اساسين و ٣ احتياطى .

٢- تسجيل اسماء الفرق و اسماء لاعبيها

٣- الموعد النهائى لتسجيل الفرق ٥ رمضان

٤- لا يقل سن اللاعبين عن ١٦ سنه

٥- سيتم منح جوائز قيمة للفرق الفائزة ( اول ثلاث مراكز ) .


‎وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، منذ قليل، بقاعة أحمد لطفي السيد، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب والنشر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والهيئة لتعميق مفاهيم الثقافة القانونية وإعداد خريجين متميزين من خلال كليات ومعاهد جامعة القاهرة وما يتبعها من مراكز بحثية وتدريبية.

‎حضر فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وممثلون عن هيئة قضايا الدولة.

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للتعاون في البحث العلمي والتدريب.. توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة وقضايا الدولة

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‎وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه بهيئة قضايا الدولة ومنتسبيها الذين يمثلون حماة الحقوق الوطنية في مختلف المجالات، مشيرًا الى أهميتها في الدولة المصرية كونها تدافع عن الدولة والحكومة في مختلف الأنظمة القضائية المصرية، بالإضافة إلى الدور الجديد للمرأة المصرية وحضورها المشرف في مختلف المؤسسات القضائية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة البحث العلمي الدكتورة مايا مرسى قضايا الدولة امتحانات Jobs Education

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