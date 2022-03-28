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جامعة القاهرة تنظم ملتقيات توظيف طبية .. وعبد الصادق : تهدف إلى دعوة الشركات لدراسة مدى احتياجات سوق العمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد سياسة و اقتصاد : 

نساعد الطلاب فى الحياه العملية بعد الانتهاء من سنوات الدراسة

طالب كلية التمريض :  

ملتقى التوظيف يساعدنا على ايجاد فرصة عمل بسهولة

 

تنظم الجامعات الحكومية ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات ، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياه الدراسية و تشارك فى هذه الملتقيات التوظيفية عدد كبير من الشركات ، ومن بينهم جامعة القاهرة التى تنظم ملتقيات توظيف بشكل مستمر.

ومن جانبه ، كشف  الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الأقتصاد جامعة القاهرة ، عن سبب إقامة ملتقيات التوظيف للطلاب بشكل مستمر .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية تهتم بالطلاب داخل الجامعة وخارجها ولذلم نقوم بعمل ملتقيات التوظيف بشكل مستمر ، لنساعد الطلاب فى الحياه العملية بعد الانتهاء من سنوات الدراسة .

وأضاف “ السعيد ” أن الكلية بتقسم الطلاب على حسب أيام الملتقى حتى يستفيد الجميع من العروض المقدمة ، حيث تقوم الشركات المشاركة فى ملتقيات التوظيف بتقديم عروض عمل للطلاب .

وأشار الدكتور محمود السعيد ، أن الشركات ايضا تقوم بتقديم فرص تدريب مختلفة للطلاب خلال سنوات الدراسة حتى يكون الطلاب حاصل على أكبر قدر من المعلومات قبل التخرج والالتحام بسوق العمل بشكل سريع.

وفى نفس السياق ، قال محمد كريم الطالب بكلية التمريض بالفرقة الثالثة  ، أن ملتقى التوظيف الذى تم انعقادة خلال الأيام الماضية كان منظم بشكل كبير.

وأضاف الطالب محمد كريم ، أن ملتقى التوظيف يساعدنا على ايجاد فرصة عمل بسهولة بعد الانتهاء من الدراسة ، خاصة ب الانتهاء لا نعرف من أين نبدأ الحياة العملية بشكل شريع ولكن هذه الملتقيات تساعدنا بشكل اسهل.

كما أشار الطالب ، أنه فى حالة ايجاد فرصة العمل ، فيكفى فترة التدريب تعطيى خبرة كبيرة عند الانتقال إلى مكان أخر ، نكتسب من خبره مما نمتلك . 

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على الجانب الآخر ، تنظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، الملتقى التوظيفي الطبي الثاني لكليات الصيدلة والعلوم والعلاج الطبيعي والطب البيطري، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 مارس، بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة.

وقال  الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقيات التوظيفية المختلفة التي تنظمها كليات جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجين، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، وإجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي يشارك به نحو 18 شركة أدوية وصيدليات ومعامل تحاليل، ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين حيث يتيح الملتقى للطلاب معرفة مهارات سوق العمل المطلوبة لكي يتمكنوا من تنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، كما يُتيح للخريجين التواصل مع الشركات المشاركة للتعرف على فرص العمل المتاحة لديهم.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الرابع تم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وتعليمهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

الجامعات الحكومية ملتقيات التوظيف الدكتور محمود السعيد جامعة القاهرة Jobs Education

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