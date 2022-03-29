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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية كبرى بجامعة القاهرة لتكريم المرأة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة "احتفالية لتكريم المرأة المصرية" يعقبها حفل فني لكورال وأوركسترا طلاب جامعة القاهرة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم " الثلاثاء" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والمستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتأتي الاحتفالية لتكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات متميزة في الحكومة المصرية والمجتمع المدني والإعلام، حيث سيتم تكريم عدد من الوزيرات وعميدات كليات جامعة القاهرة وعدد من السيدات البارزات في المجتمع المصري.

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وعلى هامش الاحتفالية، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة بين الجامعة والهيئة للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها في هيئة قضايا الدولة، إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.

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