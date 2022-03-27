جامعة القاهرة تتيح برامج للتعليم المدمج.. و خبير تربوى: يسامهم فى حل مشكلة البطالة.. وهذه شروط الالتحاق

شرط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج

طالبة التعليم المدمج : اتمنى السماح للخريجين استكمال دراستهم للماجستير

يريد عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو المعاهد السنتين ، استكمال دراستم و الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ولذلك يمكن لعدد كبير منهم الحصول على الشهادات فى عدد كبير من البرامج التى اتاحها مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة .

كشف مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

كما كشف مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن البرامج المتاحة بالمركز لطلاب الثانوية العامة والدبلومات المتوسطة وهى :



كلية التجارة

برنامج علوم الأعمال : (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).

كلية التربية للطفولة المبكرة

برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

كلية الآداب برامج

1- الترجمة باللغة الإنجليزية،

2- علم النفس وتطبيقاته.

3- الدراسات التاريخية وحضارات العالم.

4- الاجتماع التطبيقى.

5- النشر و الحفظ الرقمى.

كلية دار العلوم



اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

وفى نفس السياق ، علق الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن لكل شخص حق فى التعليم و التعليم المدمج يتيح فرص كثيرة لطلاب التعليم المتوسط للحصول على شهادات الليسانس و البكالوريوس فى عدد كبير من المجالات ومن الممكن أن نجد التعليم المدمج خلال السنوات القادمة يتيح برامج أكثر حتى تتماشى مع متطلبات سوق العمل

وقال الدكتور حسن شحاته ، أن هناك طلاب كثيرة لم تتيح لهم الفرصة فى استكمال الدراسة فى وقت ما ولكن التعليم المدمج يحقق احلام الكثير ، كما يساهم التعليم المدمج فى حل مشكلة البطاله وزيادة سوق العمل .

على الجانب الأخر ، ناشدت صبرين شحاته طالبة التعليم المدمج ، بعد ظهور النتيجة يتم السماح للخريجين من تعليم مدمج باستكمال دراستهم وأعطائهم الحق فى التقديم لدراسة الماجيستير.

و أضافت “ صابرين ” أن التعليم المدمج يتسح عدد من البرامج الهامة بمختلف الكليات و نحصل على الشهاات بالفعل ولكن ينقصنا أن يتم السماح لنا باستكمال دراستنا ببرامج الماجستير والدكتوراه .

شروط الالتحاق بالبرامج كالآتى

أولا : يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني

ثانيا : يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني .

ثالثا: يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل .

رابعا : يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية , وأبناء شمال وجنوب سيناء.

كما قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت استهدفت خدمة سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم.



‎وأشار مدير مركز التعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لبرامج مركز التعليم المدمج دور مارس وإجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد المتقدمين، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم.



‎جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة في جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة، والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت.