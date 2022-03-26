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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

29 مارس.. جامعة القاهرة تنتهى من تنظيم مهرجان المسرح الجامعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستمر جامعة القاهرة ، في تنظيم مرجان المسرح الجامعي  للعروض الطويلة حتى يوم الثلاثاء 29 من مارس الجاري ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

يضم مهرجان المسرح عدد كبير من المسرحيات الطويلة ، بمشاركة جميع كليات جامعة القاهرة حيث يقوم كل فريق بعرض المسرحية الخاصة به فى اليوم المحدد له على مسرح المدينة  وذلك بوجود عدد من لجان التحكيم .
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي وتمتلك عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة تساهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.

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على الجانب الأخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق جامعة القاهرة عدة مسابقات فيما يتعلق بقضية التغير المناخي لكل من العلماء والطلاب بالإضافة إلى مبادرة للحوكمة البيئية، وذلك في إطار الاهتمام بقضية التغير المناخي، والواجبات التي يجب القيام بها للإعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم إطلاق مسابقة بحثية كبرى لعلماء جامعة القاهرة للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق تصل جوائزها إلى مليون جنيه بشرط اقتراح تقنيات قابلة للتطبيق.

كما أعلن الدكتور الخشت، عن مبادرة بين طلاب السنة النهائية بالجامعة بكليات الهندسة والزراعة والطب والعلوم وغيرها، وهي مسابقة قائمة على تقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ ويتم من خلالها تقديم مشروعات بحثية لقمة المناخ المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ويكون مجموع جوائزها 100 ألف جنيه.

جامعة القاهرة مرجان المسرح الجامعى المسرح الجامعى الدكتور محمد عثمان الخشت Jobs Education

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