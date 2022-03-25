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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة: مراعاة عدم التدريس في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان

أداب القاهرة
أداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد الدراسة بالكلية خلال شهر رمضان الكريم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، المواعيد كما هي مع مراعاة عدم التدريس في اوقات الافطار وتعديلها،  فضلا عن الاعتماد على منظومة البلاكبورد اونلاين خلال الشهر الفضيل .

على الجانب الأخر ، استقبلت جامعة القاهرة، لجنة من إدارة التجنيد متمثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة، لتقديم خدماتها في إنهاء الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة "حركية وبصرية" وذلك في إطار الحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة ذوي القدرات الخاصة.
 

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي القدرات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مؤكدًا ضرورة تكامل جهود كافة الجهات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم، مُشيدًا بالدور الفعال للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن، والمساهمة في تقديم الخدمات العامة والإنسانية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن التعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة يهدف إلى التسهيل على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وقتهم وجهودهم في التواصل مع إدارة التجنيد، بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد.

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة شهر رمضان الكريم الدكتور شريف شاهين Jobs Education

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