جامعة القاهرة في أسبوع.. مؤتمر علمي دولي بكلية التمريض.. ومسابقة لأحسن مشروع تخرج عن تقنيات لتخفيف التغيرات المناخية

جامعة القاهرة في أسبوع:

مسابقة بحثية كبرى لعلماء الجامعة للمشروعات قابلة التطبيق جوائزها مليون جنيه

الخشت: مؤتمر كلية التمريض منصة رائدة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين وهيئة التدريس

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتي :

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق جامعة القاهرة عدة مسابقات فيما يتعلق بقضية التغير المناخي لكل من العلماء والطلاب بالإضافة إلى مبادرة للحوكمة البيئية، وذلك في إطار الاهتمام بقضية التغير المناخي، والواجبات التي يجب القيام بها للإعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم إطلاق مسابقة بحثية كبرى لعلماء جامعة القاهرة للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق تصل جوائزها إلى مليون جنيه بشرط اقتراح تقنيات قابلة للتطبيق.

كما أعلن الدكتور الخشت، عن مبادرة بين طلاب السنة النهائية بالجامعة بكليات الهندسة والزراعة والطب والعلوم وغيرها، وهي مسابقة قائمة على تقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ ويتم من خلالها تقديم مشروعات بحثية لقمة المناخ المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ويكون مجموع جوائزها 100 ألف جنيه.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، خلال الندوة التي أدارها عن تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ والتي حاضر فيها الدكتور محمود محي الدين، إلى ضرورة وجود بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، حيث أطلق مسابقة لتقديم أفضل بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، مع تخصيص جائزة قدرها 100 ألف جنيه، موجهًا الدعوة إلى مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية للمشاركة في هذه المبادرات، مضيفًا أنه سوف يتم عمل نموذج محاكاة لطلاب الجامعة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أطلقت بشكل مسبق مبادرة للمشروعات البحثية للأستاذة والباحثين، وفازت بتمويل بنحو 36 ألف جنيه استرليني من المجلس الثقافي البريطاني في مشروع بحثي للحد من تأثيرات وتغييرات المناخ، مضيفًا أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى ضخامة التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع ومستقبل البشرية، مؤكدًا ضرورة العمل على التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها والتركيز على التوعية بالتغيرات المناخية لتغيير السلوك من خلال تنظيم ورش العمل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تغيرات المناخ لا تختص بكليات بعينها بل تشارك بها مختلف كليات الجامعة، موجهًا كلية الحقوق بتقديم بعض المقترحات التشريعية للبرلمان المصري حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

وفى نفس السياق ، نظمت كلية التمريض جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي الثامن بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تعليم التمريض"، خلال يومي 22 و 23 مارس الجاري، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن التمريض يمثل واحدًا من الركائز الأساسية الهامة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص الجامعة على تحقيقها، موضحًا أن المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية التمريض يُمثل منصة رائدة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين وأعضاء هيئة التدريس لتقديم ومناقشة كل ما تم استحداثه في كافة مجالات علوم التمريض من ابتكارات واهتمامات وتحديات عملية وحلول مقترحة.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يهدف إلى المشاركة بين الخبراء في المجال الأكاديمي والباحثين في تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم التمريض، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في طرق التدريس الأكاديمي بها، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور رئيسية، من أهمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والأثر الأخلاقي والاجتماعي للذكاء الاصطناعي، والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية في التمريض، وتطبيقات الهواتف المحمولة والمحاكاة في التعليم، والممارسة القائمة على البحوث والأدلة، والاتجاهات الجديدة في مختلف المشكلات الصحية.



ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض، إن المؤتمر يشارك فيه متحدثون من الجامعات المصرية المختلفة، ومن دول عربية مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، ولبنان، بالإضافة إلى مشاركين من دول أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، مشيرة إلى عقد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر يُحاضر فيها أساتذة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي، وخبراء في تعليم التمريض وطب الحالات الحرجة والمناظير، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيفي للخريجين بمشاركة بعض المؤسسات الصحية والمستشفيات.