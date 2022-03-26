الإعلامي محمد حسان ضيف ندوة جامعة عين شمس .. غدا

يحل الإعلامي محمد حسان مذيع نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، ضيفاً على طلاب المستوى الثاني بـ كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ، لتقديم ندوة علمية تحت عنوان كيف تصنع محتوى مختلف «كيف نطبق عمليا بمقولة كيف تفكر خارج الصندوق» ، وذلك غدا الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ١٠ صباحا، بقاعة الشهيد اسلام مشهور بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ، والدكتور زكريا الدسوقي، رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بـ كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

ومن المقرر أن يستعرض الاعلامى محمد حسان خلال هذه الندوة في كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس كيفية صناعة محتوى مختلف خارج الصندوق، وماهي الآليات والمعدات والأفكار التى تساعد معد المحتوى لتنفيذه.