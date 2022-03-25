جامعة عين شمس في أسبوع .. بناء الانسان في الجمهورية الجديدة محور المؤتمر العلمي 29 مارس... دورات تدريبية لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة للتعامل مع ذوي الإعاقة

جامعة عين شمس في أسبوع :

«جامعة عين شمس ودورها في المجتمع المصري» مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط

ننشر تفاصيل الجلسة الثانية بندوة ألف باء سياسة بجامعة عين شمس

بناء الانسان في الجمهورية الجديدة.. المؤتمر العاشر لجامعة عين شمس 29 مارس

دورات تدريبية لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة بجامعة عين شمس للتعامل مع ذوي الإعاقة



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي «جامعة عين شمس ودورها في المجتمع المصري» مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط و ننشر تفاصيل الجلسة الثانية بندوة ألف باء سياسة بجامعة عين شمس





شهدت الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الأول لـ ندوة “ ألف باء سياسة ” في جامعة عين شمس، مشاركات فعالة من عدد من الضيوف، حيث تحدث الدكتور محمد سلمان طايع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن نشأة الدولة والنظم السياسية وتتبعها منذ الحضارة المصرية القديمة وكيف كانت مصر سابقة للعالم في ترسيخ قواعد الدولة.

وينظم ندوة “ ألف باء سياسة ” قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس ، فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة .

وخلال الجلسة ، أكد المستشار عبدالله المغازي أستاذ القانون عن الدستور والقانون في مصر وما يتبعه من أمن وأمان للمصريين ، وتناول حلم الاختيار والجمهورية الجديدة وأنها تعد قفزة حضارية وتضع مصر علي خارطة العالم.



كما تناول العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، قوة مصر في مواجهة الإرهاب ، وأنها تعد من أولي الدول التي استطاعت أن تقضي علي الإرهاب والتكفيريين وأن ذلك يعد إلى الشخصية المصرية لما لها من قوة داخلية تتحدى الصعاب.

وتطرق الدكتور جمال شقرة إلى بعض الذكريات لثورة 25 يناير وما وجده في الشباب المصري من عزيمة وإرادة لحماية بلاده انتمائه إلى أرض مصر .

وأدارت الجلسة الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس ، والتى أشادت بكلمات المتحدثين بما لها عمق تاريخي ، ودعت الي المنصة الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية والدكتور رضوان المحمدي وكيل كلية التربية لشئون المجتمع لتكريم السادة المتحدثين ، وانتهت الجلسة بشكر الحضور من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات وأسرة من أجل مصر.

وأكدت الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس ، علي موعد اليوم الثاني للندوة وهو 27 مارس ، مشيرةً إلى أنه يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رئاسة الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية .

‏يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس عقد مؤتمر بعنوان "جامعة عين شمس ودورها في المجتمع المصري والعربي"، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها 1950- 2020، وذلك في الفترة من 30 -31 مارس 2022.



ويأتى المؤتمر في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس لعام 2021 - 2022، وفي ضوء أهداف المركز ودوره التعليمي والثقافي المنوط به، وسعيا منه لرفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لدى فئات الشباب.

يعقد المؤتمر في قاعة شبكة المعلومات داخل الحرم الجامعي (حضور وأونلاين) تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، ومقرر عام المؤتمر الدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

ويتناول المؤتمر عدة محاور هى:

- ‏تأسيس جامعة عين شمس.

- التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

- استعراض نماذج من الرواد والإعلام بالجامعة.

- الجامعة والقضايا الوطنية والقومية.

يعقد المؤتمر بحضور كوكبة من أساتذة الجامعات والباحثين ورجال الفكر والسياسة البارزين.

كما تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق

الشبكات الدولية المختلفة) بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26 ، الدكتورة أليسا جيلبرت رئيس شبكة الجامعات COP26 ومدير السياسات والترجمة في معهد غرانثام لتغير المناخ، كلية لندن الإمبراطورية، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

يشارك بالمؤتمر العلمي العاشر للجامعة عدد من الجامعات المصرية والعالمية وعدد من شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.

جامعة عين شمس ودورها بالمجتمع المصري والعربي.. مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر في الفترة ٢٩ - ٣١ من مارس الجاري.

يشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية وقطاع العلوم الزراعية.

واوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن حضور فعاليات المؤتمر سيكون مجانا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل الجامعة.

وتعتبر شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات ترقية أعضاء هيئة التدريس، كما تعتبر شهادة حضور المؤتمر أحد متطلبات تشكيل لجنة التحكيم ومناقشة الرسالة.

وفى إطار سلسلة الفعاليات التى تنظمها جامعة عين شمس لرفع الوعي المجتمعي تجاه ذوى الإعاقة ،نظم مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس ، صباح اليوم ، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى الآداب والحقوق ، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورنا الهلالى مدير المركز ، حاضر بالندوة مروة مندى المدرس بقسم علم النفس.

أوضحت رنا الهلالى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي ينظمها المركز ، حيث سيتم تقديم الدورات لباقي كليات الجامعة ضمن خطة متكاملة لتوعية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع لتقديم خريج ذو جدارة ،وتحقيق مجتمع دامج بلا حواجز .



ويحاضر في الدورة القادمة التي ستعقد الأسبوع القادم ، د. مصطفي الشاهد المدرس بكلية الطب والذى أوضح أن الندوات تهدف إلى توعية السادة أعضاء هيئة التدريس بالإعاقة وكيفية تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة وتقديم الخدمات التعليمية لهم ليصلوا لذات الخدمات التعليمية المماثلة لأقرانهم .